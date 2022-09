Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (365/2022) Maskierter überfällt EDEKA-Markt in Ebergötzen - Räuber flüchtet mit Fahrrad, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Ebergötzen, Am Bökelern

Samstag, 3. September 2022, gegen 20.40 Uhr

EBERGÖTZEN (jk) - Ein bewaffneter, maskierter Räuber hat am Samstagabend (03.09.22) gegen 20.40 Uhr einen EDEKA-Markt am Ortsrand von Ebergötzen (Landkreis Göttingen) überfallen. Die Tat ereignete sich kurz nach Geschäftsschluss. Ersten Ermittlungen zufolge, bedrohte der Unbekannte einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin mutmaßlich mit einer Pistole und erzwang die Herausgabe einer noch nicht genau feststehenden Summe Bargeld. Verletzt wurde niemand. Mit dem erpressten Geld flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung B 446/B 27. Eine nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Mehrere Streifenwagen waren in Ebergötzen und Umgebung im Einsatz.

Täterbeschreibung: ca. 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit Kapuzenpullover, schwarzer Hose, hellen Turnschuhen, sprach hochdeutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Duderstadt, Telefon 05527/98010.

