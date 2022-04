Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Herrenberg: 28-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 03:50 Uhr alleinbeteiligt zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg von der Fahrbahn abgekommen war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Singen unterwegs, als nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen mehrere Leitplanken, wodurch der Audi nach rechts abgewiesen wurde. Dort kollidierte er ebenfalls mit der Leitplanke und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Ursache für den Unfall war mutmaßlich Übermüdung des 28-Jährigen, weshalb sein Führerschein beschlagnahmt wurde. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

