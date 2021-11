Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: In der Regionalbahn festgenommen

Bahnstrecke Arnstadt - Ilmenau (ots)

Im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme war die Bundespolizei am heutigen Sonntag schwerpunktmäßig auf den Bahnstrecken zwischen Erfurt und den südlich der Landeshauptstadt gelegenen Haltepunkten im Einsatz.

In der Regionalbahn 81203 auf dem Streckenabschnitt zwischen Arnstadt und Ilmenau geriet am frühen Sonntagnachmittag ein 38-Jähriger in den Fokus der Beamten. Dieser konnte sich im Zusammenhang mit einer Überprüfung nicht ausweisen. Zögerlich kommunizierte dieser seine Personalien - wohlwissend, dass die Polizisten bei einer Abfrage in den Systemen auf mehrere Fahndungsausschreibungen der Thüringer Justiz stoßen würden.

Der Mann war wegen begangener Ordnungswidrigkeiten zu Geldstrafen verurteilt worden. Seine Festnahme erfolgte unmittelbar. Während des Nachmittages konnte er die geforderten Geldbeträge aufbringen, und somit einer ersatzweisen Freiheitsstrafe entgehen. (KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell