Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall - Sechs leicht verletzte Personen

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (03.08.), gegen 16:20 Uhr, ereignete sich auf der Neersener Straße (Landstraße 390) in Höhe der Abzweigung "Am Kaarster See" ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 30-jähriger Dürener zusammen mit weiteren Beifahrern in seinem BMW aus Richtung Willich kommend unterwegs auf der Neersener Straße und beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Kaarster See" einzubiegen. Da die Zufahrt jedoch gesperrt war, wollte der 30-Jährige seinen Wagen wenden und die Straße zurück in Richtung Willich nehmen. Dabei übersah er augenscheinlich einen ihm entgegenkommenden Audi einer 45-Jährigen und es kam zur Kollision.

Im Zuge des Unfalls wurde ein Beifahrer des 30-Jährigen sowie alle fünf Insassen des Audi leicht verletzt. Im Wagen der 45-Jährigen befanden sich Familienmitglieder, darunter drei Minderjährige.

Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L390 in Fahrtrichtung Willich gesperrt.

Die Feuerwehr erschien vor Ort und streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Kaarst übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell