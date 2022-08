Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (03.08.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 29-jähriger LKW-Fahrer die Landstraße 361 in Lüttenglehn in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Nach bisherigem Ermittlungsstand bemerkte er die rote Ampel im dortigen Kreuzungsbereich der L361/Hauptstraße zu spät und konnte trotz eines Bremsmanövers einen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Opel Corsa eines 81-Jährigen nicht mehr verhindern.

Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Kaarst übernommen.

