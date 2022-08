Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Verdächtigen nach versuchtem Diebstahl aus Auto fest

Grevenbroich (ots)

Mit Hilfe aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen (04.08.), gegen 04:30 Uhr, einen 39-jährigen Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl aus einem PKW an der Graf-Kessel-Straße in Grevenbroich festnehmen.

Der mutmaßliche Dieb war von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er sich offenbar durch eine zerbrochene Scheibe eines BMW X 5 lehnte, dessen Alarm zuvor ausgelöst hatte. Bevor er seine Flucht antrat, habe er noch versucht, einen großen Stein in einen Mülleimer zu werfen. Doch vergebens.

Die Zeugen informierten unverzüglich die Polizei, die den Flüchtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung an der Bergheimer Straße festnehmen konnte.

Der bereits polizeibekannte Wohnsitzlose ist geständig, die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 24 dauern an.

Er muss sich nunmehr einem Strafverfahren wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeug verantworten.

