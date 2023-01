POL-PDPS: Kontrollaktion des Sachgebiet Jugend

Pirmasens, Rodalber Straße Ecke Zwingerstraße (ots) - Am Freitag, den 27.01.2023 gegen 07:40 Uhr kam es an der Einmündung Rodalber Straße Ecke Zwingerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Demnach kollidierte die Fahrerin eines weißen SUV´s beim Abbiegen von der Rodalber Straße in die Zwingerstraße mit einer überquerenden ...

mehr