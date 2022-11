POL-COE: Nottuln, Jesse-Owens-Straße/Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (08.11.22) in einen Metallhandel Am Wasserturm eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 23.20 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Tür zum Bürotrakt. In der Folge gingen sie in die Lagerhalle, wo sie Diebesgut zum Abtransport vorbereiteten. Ob die Einbrecher letztlich etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. ...

mehr