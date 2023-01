Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Scheune

Heltersberg (ots)

Am Montag wurde um 09:30 Uhr der Brand einer Scheune im Scheideller Weg gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 22 Kräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest, wobei derzeit alles auf einen technischen Defekt hindeutet. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

