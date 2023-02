Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Rotlicht missachtet

Am Montag erlitten zwei Personen bei einem Unfall in Salach schwere Verletzungen.

Ulm

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem Mazda in der Eislinger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Hauptstraße fuhr er geradeaus über eine rote Ampel. Zeitgleich kam eine 51-Jährige mit einem VW von rechts. Die hatte Grün. Die beiden Fahrzeuge stießen im Bereich der Kreuzung zusammen. Beide Beteiligten erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Abschlepper barg die beiden Autos. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 26-Jährige wohl Sonderrechte in Anspruch genommen haben, da er sich auf dem Weg zu einem Einsatz der Feuerwehr befand. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf insgesamt 15.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

