Ulm (ots) - Der Teleskoplader stand in der Straße "Gäßle". In den Nachtstunden schlug ein Unbekannter eine Scheibe an dem Teleskoplader ein. Aus dem Inneren wurde nichts entwendet. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Sie mahnt: Eine ...

mehr