Ulm (ots) - Gegen 17.30 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem VW von Bad Schussenried in Richtung Steinhausen. In einer Rechtskurve geriet er auf den Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der VW kam von der Straße ab, überschlug sich in einem angrenzenden Acker und kam auf den Rädern zum Stehen. ...

