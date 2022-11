POL-WOB: 7-Jährige beim Überqueren der Straße angefahren - Polizei sucht den Unfallverursacher

Wolfsburg (ots) - Jerxheim, Schulstraße, 15.10.2022 bis 05.11.2022, Unbekannte Täter sind zwischen dem 15.10.2022 und 05.11.2022 in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Jerxheim eingebrochen. Die Hauseigentümer befanden sich über einen längeren Zeitraum nicht mehr im Objekt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen drangen die Täter durch aufhebeln einer Hintereingangstür in das Einfamilienhaus ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und die ...

