FW-MK: Jahresdienstbesprechung LG Sümmern

Iserlohn (ots)

Am Samstag, den 09. April 2022, fand die Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Sümmern statt. Zuerst gab es einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr 2021 durch den Löschgruppenführer Marcel Pinkepank, in dem er auf die 41 Einsätze des letzten Jahres, der aktuellen Personalstärke von 37 Kameraden und Kameradinnen in der Einsatzabteilung und 3 Kameraden in der Unterstützungsabteilung sowie 12 Kameraden in der Ehrenabteilung einging. Danach konnten auch die Gäste Jörg Döring, Leiter der Feuerwehr Iserlohn und Michael Zihn, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr ihr Wort an die Löschgruppe richten. Als weiterer Gast durfte der stellvertretende Zugführer Nord, Sven Hellnigk, begrüßt werden. Im Anschluss wurden dann mehrere Beförderungen und Ehrungen vollzogen.

So wurden die Kameraden P. Burtscher und J. Hackenberg zum Feuerwehrmann, M. Bauer zum Oberfeuerwehrmann, K. Guretzki zur Unterbrandmeisterin und C. Loos zum Oberbrandmeister befördert.

H. Kube, J. Pinkepank und W. Priebe erhielten eine Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr vom Verband der Feuerwehren NRW.

Des weiteren wurden T. Spickhoff für 25 Jahre aktive Dienst und J. Pinkepank für 50 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr vom Innenmisnister des Landes NRW geehrt. J. Pinkepank ist der erste Feuerwehrmann in Iserlohn, der diese Ehrung erhält!

Zusätzlich wurde der Kamerad J. Pinkepank mit dem Deutschen Feuerwehr - Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet, für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens. Darunter zählen 25 Jahre Löschgruppenführer, 16 Jahre stellvertretender Zugführer und der Einsatz in der Kinderbrandschutzerziehung und der Kinderfeuerwehr.

