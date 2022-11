Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol

Wolfsburg (ots)

Am 06.11.22 um 02:00 Uhr fiel ein 19-jähriger Wolfsburger einer Funkstreife auf, weil er auf der Königsberger Straße mit einem E-Scooter in starken Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war (0,89 Promille) und zudem unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem wurde eine kleine Menge Cannabis bei ihm gefunden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

