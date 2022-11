Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 24-Jähriger in Porschestraße attackiert - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

03.11.2022, 12.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagmitttag vor einem Restaurant in der Porschestraße ereignet hat. Gegen 12.00 Uhr befand sich das spätere 24 Jahre alte männliche Opfer in der Porschestraße, Ecke Kleiststraße. Mit sich führte der 24-Jährige sein Fahrrad.

Hier wurden er und sein mitgeführtes Fahrrad von einer unbekannten männlichen Person plötzlich körperlich attackiert.

Danach lief der Unbekannte in Richtung Fußgängerzone davon. Der 24-Jöhrige erlitt beider Attacke nur leichte Verletzungen.

Da zur Mittagszeit die Porschestraße sowie das Restaurant vor dem die Tat geschah stark frequentiert ist und die angrenzende Kleiststraße von Pkw und Bussen gut befahren wird, gehen die Ermittler davon aus, dass es Personen oder Autofahrer gibt, die die Tat beobachtet haben.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell