POL-WOB: Fahrradfahrer kollidiert mit Audi und flüchtet

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Rieseberger Weg 01.11.2022, 15.00 Uhr - 03.11.2022, 16.30 Uhr Ein blauer VW Transporter T4 verschwand zwischen Dienstag 15.00 Uhr bis Donnerstag 16.30 Uhr von einem Parkplatz in der Straße Rieseberger Weg. Die Fahrzeugnutzerin hatte das gut 25 Jahre alte Fahrzeug am Dienstagnachmittag hinter dem Bahnhof verschlossen abgestellt. Als sie es am Donnerstagnachmittag benutzen wollte, war es ...

