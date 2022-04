Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220419-2-pdnms Verkehrsunfall aufgrund Trunkenheit in Lindau

Lindau ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 17.04.2022 gegen 09.45 Uhr war eine 43 jährige Frau mit ihrem PKW auf der Landstraße 44 in Lindau betrunken unterwegs. In einer langegezogenen Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in den Graben neben der Straße und überschlug sich. Nach einigen Metern bleib das Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Die 43 jährige Fahrerin kann sich selber aus dem Fahrzeug befreien, sie wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab, dass die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, die Digitalanzeige des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,39 Promille an.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die 43 jährige Fahrerin erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

