POL-IZ: 220816.2 Kellinghusen: Fahrrad sucht Eigentümer

Albersdorf (ots) - Am Montagvormittag hat ein Dieb in Albersdorf den Kunden eines Supermarktes bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. In der Zeit von 10.20 Uhr bis 10.30 Uhr hielt sich der Geschädigte bei Edeka in der Straße Karkloh auf. Seine Geldbörse verwahrte er während des Shoppens in seiner Hosentasche. An der Kasse bemerkte der 82-Jährige das Fehlen seines ...

