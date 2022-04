Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung an der Eberstraße: Polizei Dortmund verstärkt ihre Präsenz und steht im engen Austausch mit den Veranstaltern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0433

Nach einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Osterkirmes verstärkt die Dortmunder Polizei ihre Präsenzmaßnahmen und steht im engen Kontakt mit den Veranstaltern. Drei Jugendliche waren am gestrigen Mittwochabend (13. April) durch Messerstiche leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mindestens vier Personen gegen 19.10 Uhr auf dem Kirmesgelände an der Eberstraße in Streit. Im weiteren Verlauf wurden drei Jugendliche mit einem Messer leicht verletzt. Sie erlitten Schnittverletzungen, die zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich waren. Rettungswagen brachten die Jugendlichen im Alter von 13, 16 (aus Herne) und 14 Jahren (aus Dortmund) in Krankenhäuser. Dort wurden sie in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Zeugen beschreiben den Täter als 16 bis 17 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kurze Locken. Er trug eine schwarze Maske sowie eine Weste der Marke "Moncler". Hinweise zu seiner Identität nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

Die Dortmunder Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zusammenhänge zu der Tat am Vortag werden geprüft. Mit Blick auf das bevorstehende Osterwochenende erhöht die Polizei ihren Kräfteansatz und wird den Bereich rund um die Eberstraße verstärkt im Auge haben.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5196190

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell