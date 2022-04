Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall im Kreuzungsbereich in Lünen-Brambauer - zwei Schwerverletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0432

In einem Kreuzungsbereich in Lünen-Brambauer ist es heute Morgen (13.4.) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen - zwei Menschen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Nach ersten Ermittlungen war gegen 6.05 Uhr ein Motorradfahrer auf der Brunnenstraße in Fahrtrichtung Brambauerstraße unterwegs, als gerade der stehende Verkehr in diese Richtung wieder bei grünem Ampellicht anfuhr. Plötzlich trat, aus noch ungeklärten Gründen, ein 29-jähriger Fußgänger aus Hagen auf die Fahrbahn und überquerte die Brunnenstraße. Der bevorrechtigte Kradfahrer (42 Jahre aus Lünen) konnte, trotz eingeleiteter Bremsung, sein Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er prallte in den Fußgänger.

Der Hagener und der Lüner verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. Es kam am Morgen im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsstörungen.

