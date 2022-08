Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220815.4 Heide: Feuer richtet erheblichen Schaden an

Heide (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Heide zu einem Feuer gekommen. Der dabei entstandene Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei mehreren hunderttausend Euro liegen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Gegen 06.30 Uhr brach in einem Stallgebäude des Hofes in der Bennewohlder Straße ein Feuer aus. Dem Geschädigten gelang es noch, die meisten der in dem Gebäude untergebrachten Rinder aus dem Gefahrenbereich zu bringen, bevor der Brand das Objekt nahezu zerstörte. Ein Tier kam nach derzeitigen Erkenntnissen zu Tode. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griffen die Flammen nicht auf das Wohnhaus über, das durch einen Zwischenbau mit dem Brandobjekt verbunden war. Dennoch entstanden Schäden an dem Wohnhaus, außerdem ist ein Anbau der Scheune brandbetroffen, ebenso der Verbindungsbau. Leichtere Brandschäden sind zudem an einem etwa 50 Meter entfernt liegenden Hof zu verzeichnen.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Erkenntnissen bei 700.000 Euro liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine Begehung des Brandortes wird voraussichtlich noch heute stattfinden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell