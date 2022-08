POL-IZ: 220815.3 Dellstedt: Heu- und Strohballen gehen in Flammen auf

Brunsbüttel (ots) - Nachdem es am Samstagnachmittag in Brunsbüttel zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gekommen ist, war die Koogstraße zur Unfallaufnahme zwei Stunden gesperrt. Die Passantin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Um 16.20 Uhr war eine Frau in einem Kleinwagen auf der Koogstraße in Richtung Marktplatz aus Richtung Rathaus kommend unterwegs. Sie erfasste mit ihrem Fahrzeug eine ...

