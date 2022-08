POL-IZ: 220816.1 Albersdorf: Diebstahl während des Einkaufs

Heide (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Heide zu einem Feuer gekommen. Der dabei entstandene Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei mehreren hunderttausend Euro liegen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Gegen 06.30 Uhr brach in einem Stallgebäude des Hofes in der Bennewohlder Straße ein Feuer aus. Dem Geschädigten gelang es noch, die ...

