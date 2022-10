Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Beckedorf/Niedernwöhren - Versuchter Betrug mittels Whats App - Zufall lässt Täter scheitern

(KEM) Vergangene Woche versuchten bislang unbekannte Täter erneut Frauen im Alter von 50 bis 77 Jahren in Stadthagen, Niedernwöhren und Beckedorf mit falschen Whats App Nachrichten um ihr Erspartes zu betrügen. In einem Fall hatten die Täter beinahe Erfolg.

Die Täter nutzten eine bereits bekannte Masche: Unter dem Vorwand, dass das alte Mobiltelefon beschädigt sei und man sich ein neues angeschafft habe, erschleichen sich die Unbekannten zunächst Vertrauen. Anschließend bitten sie aus unterschiedlichen Gründen um Geld, beispielweise weil dringend eine Rechnung beglichen werden muss. "Die Bürgerinnen und Bürger sind mittlerweile so gut sensibilisiert, sodass es den Tätern erfreulicherweise immer seltener gelingt, den Ersparnissen der Geschädigten habhaft zu werden." erklärt Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg. "Manchmal sind die Geschädigten jedoch so überrumpelt, dass sie den Nachrichten der Unbekannten Glauben schenken."

In einem Fall hatten die Täter vergangene Woche beinahe Erfolg: Eine 60-Jährige erhielt eine SMS ihrer angeblichen Tochter, die vorgab, eine neue Handynummer zu besitzen. Die Frau speicherte die neue Telefonnummer ihrer vermeintlichen Tochter daraufhin in ihrem Handy ab. Im weiteren Nachrichtenverlauf bat die angebliche Tochter um Zahlung zweier Rechnungen in Höhe von ca. 2300 Euro. Bevor es jedoch zu einer Überweisung kam, erschien plötzlich die richtige Tochter bei ihr zu Hause und konnte den Betrug aufdecken. Die 60-Jährige erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei in Stadthagen.

Die Polizei gibt folgende Hinweise:

- Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

- Sie kennen die Stimme Ihrer Verwandten. Bitten Sie um ein Telefonat oder eine Sprachnachricht.

- Seien Sie misstrauisch und wachsam. Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen.

- Tätigen Sie keine vorschnellen Überweisungen auf Drängen angeblicher Verwandter.

- Sprechen Sie im Freundes- und Familienkreis über diese Betrugsform und helfen Sie mit, weitere Taten zu verhindern.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Bringen Sie Ihr Mobiltelefon und den enthaltenen Nachrichtenverlauf zur Anzeigenerstattung mit.

