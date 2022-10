POL-PDLU: Diebstahl von Gasflaschen

Speyer (ots) - In der Nacht zu Sonntag hebelten unbekannte Täter den Eingang einer Bildungseinrichtung in der Butenschönstraße auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurde eine Vielzahl an Räumen durchwühlt und zudem Inventar zerstört. Inwiefern Wertgegenstände entwendet wurden ist bislang unklar, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit diesem Ereignis ...

