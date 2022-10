POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Imbiss

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 13.10.2022 brachen Unbekannte Personen in zwei Gastronomiebetriebe an der Geiststraße in Oelde ein. Während sie in einem Gasthaus offensichtlich nichts erbeuteten, stahlen sie aus einem Café Münzgeld. Wer hat dort in der Nacht verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

