Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeugenaufruf-

Grötzingen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 10. Juli 2022, haben bislang unbekannte Täter im Bahnhof Grötzingen Gegenstände in die Bahnstromleitung geworfen.

Gegen 04:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Bundespolizei, dass er Metallteile in der Oberleitung am Bahnhof Grötzingen entdeckt habe.

Die Bahnstrecke musste deshalb gesperrt werden. Aufgrund der frühzeitigen Sperrung kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden.

Die eintreffenden Bundespolizisten stellten fest, dass durch die bislang unbekannten Täter zwei Metallträger, von der über die Gleise führenden Fußgängerbrücke aus, in die Oberleitung geworfen wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese unmittelbar zuvor bei einem nahegelegenen Motorradhändler entwendet.

Der Bereich, in welchem die Gegenstände abgelegt waren, wird durch eine Videoüberwachungsanlage gesichert, sodass dortige Tat aufgezeichnet wurde. Entsprechende Auswertung der Daten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weiterhin wurde am Tatort ein Fingerring aufgefunden und sichergestellt. Nach Auswertung der DNA-Daten kann der Ring vom Eigentümer bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe abgeholt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Auch gerne können sich der Täter wie auch Beteiligte hierzu melden. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 -120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder davor, Gegenstände in die Oberleitung zu werfen. Ein solches Verhalten stellt keineswegs jugendlichen Unfug oder Übermut, sondern ein kriminelles Verhalten dar. Triebfahrzeugführer haben kaum die Möglichkeit, Gegenstände in der Oberleitung zu erkennen. Selbst beim Erkennen wäre ein sofortiges Anhalten des Zuges nicht möglich. Bereits beim Hineinwerfen von Gegenständen kann es durch die hohe Energieführung zu tödlichen Stromüberschlägen kommen.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

