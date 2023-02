Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Mit Messer bedroht

Am Sonntag nahm die Polizei in Bad Buchau einen 32-Jährigen in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr rückte die Polizei zu einem Randalierer in Bad Buchau aus. Der Mann bedrohte wohl mehrere Bewohner in einer Unterkunft mit einem Messer. Der Polizei gelang es, den betrunkenen Mann in Gewahrsam zu nehmen. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Warum der Mann so aggressiv war ist nicht bekannt, da er jede Kooperation verweigerte. Die Nacht verbrachte er zur Ausnüchterung in einer Zelle.

