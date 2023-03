Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mobile Toilette in Bach geworfen - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unklarer Unfallhergang

Am Donnerstag gegen 11 Uhr befuhren zwei PKW hintereinander die Ellwanger Straße von Oberalfingen in Richtung Wasseralfingen. An der Abzweigung nach Attenhofen wollte die vorausfahrende 63-jährige BMW-Lenkerin wohl nach links abbiegen. Der nachfolgende 34-jährige Lenker eines VW Crafter wollte deswegen rechts an dem BMW vorbeifahren. Hierbei streiften sich beide Fahrzeuge. Unklar ist nun, ob der Crafter-Fahrer zu weit links fuhr oder die BMW-Lenkerin wieder auf die Spur Richtung Wasseralfingen zurückfahren wollte. Zeugen des Unfalls werden deswegen gebeten sich unter der Rufnummer 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Lauchheim: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Hauptstraße zur Obere Bleichstraße missachtete am Donnerstag um 12 Uhr ein 54-jähriger Daimler Vito-Fahrer die Vorfahrt einer 36-jährigen BMW-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand lediglich Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallverursacher flüchtet

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter Lenker eines LKW vom Beschleunigungsstreifen, im Bereich der Buchauffahrt, auf die B29 auf, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Um einen Auffahrunfall zu verhindern musste deswegen eine 18-jährige Opel-Lenkerin, welche die B29 befuhr, ihren PKW stark abbremsen. Ein wiederum nachfolgender PKW konnte die Situation nicht rechtzeitig erfassen und fuhr deshalb auf den Opel auf. Hierbei wurde die Opel-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt. Der einfahrende LKW-Lenker entfernte sich unerlaubt - in Fahrtrichtung Stuttgart - von der Unfallstelle. An den beiden verunfallten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Durch eine Streife des Polizeireviers Schorndorf konnte der unfallverursachende LKW auf der B29 angetroffen und kontrolliert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde von dem 39-jährige ausländische LKW-Fahrer eine Sicherheitsleistung erhoben.

Schwäbisch Gmünd: Mobile Toilette in Bach geworfen

Vermutlich mehrere bisher unbekannte Personen haben eine mobile Toilette, welche im Baustellenbereich bei der Waldstetter Brücke aufgestellt war, in den anliegenden Waldstetter Bach geworfen. Hierbei wurde das Toilettenhäuschen komplett zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7:30 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkender PKW beschädigt

Ein Daimler-Benz, welcher zwischen dem 06.02. und dem 10.02.23 auf einem Parkplatz in der Bethlehemer Straße abgestellt war, wurde dort in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell