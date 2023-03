Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Feuerwerkskörper verursachte Böschungsbrand - alkoholisierter Mercedesfahrer flüchtet vor Polizeistreife - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 40-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr von einem Grundstück kommend auf die Stuttgarter Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt. Sie streifte hierbei das Auto einer vorbeifahrenden VW-Fahrerin und verursachte 7000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach: Spielautomaten aufgebrochen

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr wurde am Berliner Platz in ein Cafe eingebrochen. Der unbekannte Täter beschädigte beim Einbruch zunächst eine Eingangstüre. Nachdem sich diese nicht gewaltsam öffnen ließ, wurde ein Fenster eingeschlagen und sich auf diese Weise Zutritt zum Gastraum verschafft, wo zwei Spielautomaten aufgebrochen und daraus das Bargeld in Höhe von über 2000 Euro entwendet wurde. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise hierzu wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schorndorf: Grünfläche abgebrannt

Eine Böschung mit Sträuchern und Grünbewuchs brannte am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr bei der Gleisanlage in der Heinrich-Talmon-Groß-Straße ab. Die Feuerwehr war zum Löschen mit einem Fahrzeug und neun Mann im Einsatz. Der Schaden blieb letztlich sehr gering. Der Brand dürfte durch abgefeuerte Feuerwerkskörper verursacht worden sein. Zum einen wurden Überreste der Feuerwerkskörper vor Ort vorgefunden und zum anderen auch durch Zeugen Knallgeräusche wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise auf die Brandverursacher nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schorndorf/Urbach: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete vor Polizeikontrolle

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer flüchtete am Donnerstag kurz nach Mitternacht vor einer Polizeistreife. Als er diese in Haubersbronn wahrgenommen hatte, fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Auf der Strecke in Richtung Urbach habe er Schätzungen zufolge streckenweise auf ca. 200 km/h beschleunigt. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Mercedes-Fahrers hatte die verfolgende Polizeistreife zeitweise den Sichtkontakt zum Flüchtenden abgebrochen, um keine Gefährdungssituationen zu provozieren. Innerorts von Urbach sei der Mercedesfahrer weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Wohnsiedlungen gefahren und in der Nähe bei der Gänsbergstraße in Richtung eines dortigen Feldwegs weiterfahren. Dort hat er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Erdwall geprallt, wo das Auto zum Stehen kam. Wie sich herausstellte, war der Autofahrer alkoholisiert und mit über 0,8 Promille am Steuer, weshalb auch gegen ihn entsprechende Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Da unklar ist, ob bei der Verfolgungsfahrt weitere Verkehrsteilnehmer durch den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden, sollten sich diese bei entsprechenden gefährlichen Situationen mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell