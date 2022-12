POL-UL: (UL) Langenau - Mit Sattelzug ins Bankett - Glück im Unglück hatte am frühen Samstagmorgen ein Sattelzugfahrer bei Langenau.

Ulm (ots) - Gegen 0.55 Uhr ließen es am Sonntagmorgen zwei Brüder, 29 und 34 Jahre alt, in einer Gaststätte am Eugen-Jaeckle-Platz, wortwörtlich krachen. Sie zerschlugen das Inventar und griffen die Gäste an. Die Gaststättenbesucher überwältigten die beiden Aggressiven und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden Randalierer wurden mit Handschließen gefesselt. Während sich der 29-Jährige ...

