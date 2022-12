Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Randalierendes Bruderpaar

Ulm (ots)

Gegen 0.55 Uhr ließen es am Sonntagmorgen zwei Brüder, 29 und 34 Jahre alt, in einer Gaststätte am Eugen-Jaeckle-Platz, wortwörtlich krachen. Sie zerschlugen das Inventar und griffen die Gäste an. Die Gaststättenbesucher überwältigten die beiden Aggressiven und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden Randalierer wurden mit Handschließen gefesselt. Während sich der 29-Jährige widerstandslos festnehmen ließ, beschloss sein Bruder, den Kampf mit der Polizei zu wagen. Er bespuckte die Beamten, versuchte einen Kopfstoß und biss einem der Polizisten in die Hand. Der 34-Jährige wurde überwältigt. Er zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Erst als der Notarzt den Renitenten sediert hatte, konnte ein Transport in die Klinik erfolgen. Die beiden Brüder waren sichtlich angetrunken. Ein Alkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Der Jüngere verblieb in der Gewahrsamszelle, der Ältere im Klinikum.

