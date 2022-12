Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Alkoholisiert überschätzt

Ein Pkw-Lenker verunfallte am Freitagabend nach waghalsigen Fahrmanövern

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr meldeten zwei Zeugen der Polizei Ulm, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer die Donautalstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wiblinger Ring befuhr. Zuvor wäre er bereits im Fischerhauser Weg durch einen Drift aufgefallen. Die rasante Fahrt endete an der Einmündung zur Raiffeisenstraße. Dort verlor der 28-Jährige Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr die Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Daraufhin flüchtete er zunächst unerkannt von der Unfallstelle. Die aufmerksamen Zeugen teilten das Kennzeichen des Pkw der Polizeistreife mit. Eine weitere Polizeistreife konnte den Pkw kurze Zeit später im Schulze-Delitzsch-Weg abgestellt auffinden. Der Fahrer hatte sich zu diesem Zeitpunkt von seinem Pkw entfernt. Bei den Ermittlungen an der Halteranschrift gab sich ein 30-Jähriger als Fahrer zu erkennen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, kamen der vermeintliche Fahrer mit seinem 28 Jahre alten Bruder erneut zum Polizeirevier. Hier gestand der 28-Jährige nun ein, dass er gefahren war. Die Streife bemerkte Alkoholgeruch beim 28-Jährigen weshalb sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm eine Blutentnahme anordnete und den Führerschein beschlagnahmte. Der 28-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle entgegen.

