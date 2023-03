Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Geld vom Konto eines Rollstuhlfahrers abgehoben - Tatverdächtige ermittelt

Aalen (ots)

Crailsheim: Geld vom Konto eines Rollstuhlfahrers abgehoben - Tatverdächtige ermittelt

Am Mittwochnachmittag gegen 13:40 Uhr bat ein 78-jähriger Rollstuhlfahrer in der Karlstraße, zwei junge Männer darum, für ihn Geld bei einer dortigen Bank abzuheben. Hierzu händigte er seine Bankkarte mitsamt des PINs an die beiden Männer aus. Diese hoben einen weitaus höheren Betrag vom Konto des Rollstuhlfahrers ab und erschlichen sich dadurch einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Zwei aufmerksame Passantinnen beobachteten die beiden jungen Männer und verständigten die Polizei. Durch die ausgezeichneten Personenbeschreibungen konnten die Tatverdächtigen im Alter von 21 Jahren und 29 Jahren im Zuge der polizeilichen Fahndung festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

