POL-ST: Neuenkirchen, Eigentümer zweier Mountainbikes gesucht

Greven (ots) - Am Montag (10.10.), in der Zeit von 07.55 Uhr bis 15.25 Uhr, ist es an der Lindenstraße 29 zu einem Verkehrsunfall gekommen. In dem Parkhaus des Maria-Josef-Hospitals wurde auf der oberen Parkebene ein geparkter roter BMW 318D an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro. ...

