Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti

Heusweiler-Holz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Sachbeschädigung an der Glück-Auf-Halle. Ein bislang unbekannter Täter hatte an einer Wand im Eingangsbereich der Mehrzweckhalle mehrere Graffitis angebracht. Es wurde ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell