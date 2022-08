Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Freizeitpark

Kirchhundem (ots)

Ein Einbruch in eine Gaststätte eines Freizeitparks hat sich in der Rinsecker Straße in der Nacht zu Donnerstag (11. August) zwischen 01:22 Uhr und 08:15 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten in den Park, indem sie die Zaunanlage überwanden. Danach hebelten sie zwei Türen auf und verschafften sich so Zugang zu der Gaststätte. Im Inneren brachen sie eine Kleingeldkasse auf und entwendeten daraus Bargeld. Neben der Beute entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

