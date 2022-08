Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallverursacher flüchtet

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (11. August) haben sich zwei Unfallfluchten zwischen 23:30 Uhr und 23:40 Uhr auf der L 880 in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr hier ein Fahrer eines Kleintransporters die Straße in Richtung Niederhelden. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und anschließend mit einer Schutzplanke sowie einem Weidezaun kollidierte. Als er sein Fahrzeug verließ, sprachen ihn Passanten an. Danach stieg er erneut in seinen Wagen und setzte die Fahrt fort. Da der Fahrer augenscheinlich verletzt war und einen alkoholisierten Eindruck machte, informierten die Zeugen umgehend die Leitstelle. Die Polizei leitete umfassende Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei fanden die Beamten den beschriebenen Kleintransporter stark beschädigt auf. Das Fahrzeug war augenscheinlich erneut mit einem Zaun am Fahrbahnrand kollidiert. Der Fahrer hatte sich bereits vom Unfallort entfernt. Eine Suche nach dem Mann verlief negativ. Die Beamten leiteten weitere Ermittlungen ein, bei denen auch der Halter aufgesucht wurde. Dieser konnte nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizisten stellten den Kleintransporter sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. Der Sachschaden an dem Fahrzeug sowie an der Leitplanke und dem Zaun liegt im jeweils vierstelligen Eurobereich.

