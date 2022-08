POL-VK: Einbruch im Bereich Zum Wasserturm

Großrosseln-Emmersweiler (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es am letzten Wochenende an der Regenbogenschule in Emmersweiler. Ein unbekannter Täter hatte mit schwarzer Sprühfarbe verschiedene Schriftzüge an einem Gebäude für Sanitäranlagen und einer Betonsäule angebracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinwiese zu den Farbschmierereien erbittet die Polizei in ...

