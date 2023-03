Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall bis 11:45 Uhr

Michelbach: Entgegenkommenden Pkw übersehen

Am Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Ford Focus Fahrer die Bretzinger Straße in Michelbach von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Hirschfelden. Als er nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Daimler-Benz, der von einem 32-jährigen Mann gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebe auf dem Parkplatz Reußenberg

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr, machten sich Unbekannte auf der Autobahn A6, auf dem Parkplatz Reußenberg am Tank eines rumänischen Lkws zu schaffen und entwendeten daraufhin insgesamt 500 Liter Dieselkraftstoff. Der 46-jährige Fahrer schlief zur Tatzeit und stellte den Diebstahl am folgenden Morgen fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg/Jagst (Tel. 07904/9426-0) entgegen.

