POL-AA: Pressebericht für den Rems-Mur-Kreis bis 11:45 Uhr

Winterbach: Brand in einer Küche

Am Freitagabend gegen 18:25 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus. Anwohner hatte bereits erste Löschversuche unternommen. Den Rest erledigte die Freiwillige Feuerwehr Winterbach, welche mit 3 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräfte vor Ort war. Die ebenfalls alarmierte Drehleiter aus Schorndorf musste nicht eingesetzt werden. Der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften im Einsatz. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Backnang: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr eine 39-jährige Mini Fahrerin die Gartenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die dahinterfahrende 37-jährige Alfa Romeo Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde die Mini Fahrerin leicht verletzt. Am Mini entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro, am Alfa Romeo ebenfalls 5000,- Euro.

Murrhardt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 51-jährige Audi Fahrerin die Siegelsberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie wollte nach der Bahnunterführung nach links in die Fritz-Schweizer-Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte sie den Gegenverkehr nicht und es kam zum Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Skoda Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro beziffert.

Weinstadt-Endersbach: Polizeihubschrauber im Einsatz

Samstagnacht gegen 03:30 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter in den Modepark Röther einzubrechen. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst. Zur Fahndung nach den Flüchtigen wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung verlief negativ.

Korb: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am frühen Freitagabend gegen 17:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Suzuki Ignis Fahrer die alte Bundestraße zwischen Waiblingen und Winnenden. Höhe der Anschlussstelle Schwaikheim wollte er nach links in Richtung B 14 abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem 57-jährigen VW Fahrer. Es wurde beide leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000,- Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Korb war mit insgesamt 4 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 3 Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen vor Ort. Zur Unfallaufnahme wurde örtlich umgeleitet. Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Aufgrund eines technischen Defekts kam es Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr im Bädertörle zu einer Rauchentwicklung und einem kleinen Brand im Motorraum eines Fahrzeuges. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen, welche mit 2 Fahrzeugen und 6 Einsatzkräfte vor Ort kam, konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

