POL-MG: Rücknahme der Fahndung: 13-Jährige ist wieder da

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Im Dommer/ Lürriper Straße erlitt eine 29-järhige Fußgängerin am Donnerstag, 22. September, schwere Verletzungen. Soweit bislang bekannt, befuhr der 54-jährige Autofahrer mit einem Honda gegen 17.25 Uhr die Lürriper Straße in Richtung Gutenbergstraße. An einem Fußgängerüberweg auf Höhe der Straße im Dommer kam es zu dem Unfall: Die 29-Jährige ...

mehr