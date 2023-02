Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Königheim: Weinstöcke abgeschnitten - Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis 1. Januar 2023 wurden mehrere Weinstöcke in einem Weinberg in Königheim von Unbekannten abgeschnitten. Im Gewann Hussenbach sind auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar schätzungsweise 500 Weinstöcke, teils bis zu 50 Jahre alt, vermutlich unter großem Zeit- und Kraftaufwand von unbekannten Tätern abgetrennt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 25.000 bis 28.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim-Hundheim: Schockanruf - Frau verliert viel Geld

Durch einen Schockanruf wurde eine 66-jährige Frau am Donnerstag in Külsheim um 30.000 Euro gebracht. Eine Betrügerin rief über den Festnetzanschluss bei der 66-Jährigen an und gab sich mit einer weinerlichen Stimme als Tochter der Frau aus. Die falsche Tochter gab am Telefon vor, dass sie bei Aschaffenburg einen Verkehrsunfall verursacht hätte und dabei eine schwangere Frau ums Leben kam. Sie würde nur mit einer Kaution von 30.000 Euro freikommen. Um das Ganze glaubwürdiger zu gestalten, rief gleichzeitig ein angeblicher Staatsanwalt auf dem Mobiltelefon der 66 Jahre alten Frau an und nannte ihr ein Aktenzeichen und eine Quittungsnummer zu dem Vorfall. Die Übergabe des Geldes fand in der Wertheimer Straße in Hundheim an eine angebliche Frau Weiß von der Gerichtskasse statt. Nach der Geldübergabe lief die Frau auf der Wertheimer Straße in Richtung Ortsmitte davon. Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: - normale Figur - circa 30 Jahre - trug eine blaue Jeans, schwarze Lederjacke und eine Brille - sprach akzentfreies Deutsch Zeugen, die am Donnerstagmittag etwas Verdächtiges im Bereich Wertheimer Straße in Hundheim wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: - Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - In Deutschland fordert keine Klinik für lebenswichtige Operationen vorab Geld und zudem gibt es hierzulande keine Kautionen, mit denen man Angehörige aus dem Gefängnis herauskaufen kann. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Külsheim: Unfall gebaut und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin beschädigte zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, einen Pkw in Külsheim und flüchtete. Der Suzuki war in diesem Zeitraum in der Goethestraße abgestellt, als der oder die Unbekannte mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, an dem linken Außenspiegel des Suzukis hängen blieb. Der Spiegel ging zu Bruch und es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin machte sich daraufhin aus dem Staub. Hinweise zum Unfallhergang, zum unbekannten Fahrzeug oder zum Fahrer/zur Fahrerin gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890.

Wertheim-Bettingen: Laternen umgefahren - Wer hat etwas gesehen?

In der Straße "Am Fuchsenacker" in Wertheim beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwei Straßenlaternen und flüchtete. Vermutlich am Donnerstag gegen 11 Uhr fuhr der Lenker oder die Lenkerin wohl beim Rangieren mit einem Lkw gegen die beiden Straßenlaternen, so dass sie umgedrückt wurden. Daraufhin entfernte sich der oder die Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Fahrzeug, zum Fahrer oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 melden.

