POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Pkws Nachdem am Mittwoch aus mehreren geparkten Pkws in Öhringen Gegenstände entwendet wurden, sucht das Polizeirevier Öhringen Zeugen. Bisher sind drei Fälle bekannt, bei denen Unbekannte aus den nicht abgeschlossenen Fahrzeugen etwas gestohlen haben. In einem Fall machten sich die Täter an einem Opel Meriva zu schaffen, der zwischen 9 Uhr und 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Cappelrain" geparkt war. Hieraus entwendeten sie eine Umhängetasche mit persönlichen Dokumenten sowie Bargeld. Aus einer unverschlossene Mercedes A-Klasse stahlen die Täter zwischen 9.15 Uhr und 12 Uhr in der Münzstraße einen Geldbeutel in dem sich ebenfalls mehrere Dokumente und eine geringe Menge Bargeld befanden. In einem dritten Fall entwendeten Unbekannte in der Ludwig-Finckh-Straße aus einem 3er BMW eine Winterjacke in der sich ein Geldbeutel sowie ein Mobiltelefon befanden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen an den drei Örtlichkeiten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden. Das Polizeipräsidium Heilbronn weist aufgrund der vorliegenden Fälle explizit darauf hin, dass bei Verlassen des Fahrzeuges, auch wenn es nur kurzfristig ist, dieses immer abgeschlossen werden sollte. Bewahren Sie außerdem keine Wertsachen in geparkten Fahrzeugen auf.

Kupferzell: Nach Diebstahl mit Fahrrad geflüchtet - Zeugen gesucht Ein Unbekannter wurde am Mittwochabend in Kupferzell bei einem Diebstahl erwischt, konnte jedoch flüchten. Der Mann wollte gegen 20.30 Uhr eilig den Kassenbereich eines Discounters in der Straße "Am Bild" mit einem gefüllten Rucksack passieren. Als eine Alarmsicherung auslöste, wurde der Mann von einer Zeugin aufgefordert stehen zu bleiben, was er nicht tat. Er setzte sich dann schnell auf sein Fahrrad und fuhr davon. Was genau entwendet wurde ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau-Amrichshausen: In Haus eingebrochen Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend Zutritt zu einem Haus in Künzelsau-Ammrichshausen. Vermutlich hebelten die Täter die Haustüre des Gebäudes in der Julius-Echter-Straße zwischen 18.45 Uhr und 22.45 Uhr auf und drangen ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schubladen. Es wurde eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau-Garnberg: Pkw beschädigt - Besitzer unbekannt Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem eine BMW-Lenkerin am Dienstag einen Pkw in Künzelsau-Garnberg beschädigte. Die Frau parkte ihr Fahrzeug gegen 22 Uhr in der Hofstraße beim Gemeindehaus rückwärts aus und stieß dabei vermutlich gegen einen hinter ihr parkenden Pkw. Sie meldete dies der Polizei, welche das möglicherweise beschädigte Fahrzeug aber nicht mehr feststellen konnte. Daher werden Zeugen oder der Besitzer des beschädigten Pkws gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

