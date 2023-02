POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Adelsheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Adelsheim. Der oder die Täter hebelten zwischen 12 Uhr und 17.45 Uhr ein Fenster des Anwesens in der Obere Eckenbergstraße auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, kann zum momentanen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Buchen: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Dienstagmittag in Buchen und flüchtete anschließend. Eine 62-Jährige hatte ihren Seat gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße abgestellt. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Diverse Alkoholika aus Jagdhütte gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte brachen zwischen dem 4. Februar und dem 8. Februar in eine Jagdhütte in Osterburken ein. Der oder die Täter schlugen ein Fenster der Hütte, die zwischen Osterburken und Bofsheim im Bereich der Kalbekurve liegt, ein und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten sie mehrere Kästen Bier, einige Flaschen Spirituosen und ein Beil. Beim Versuch einen Lagerraum aufzubrechen scheiterten die Unbekannten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Aglasterhausen: Betrunken Unfall verursacht

Über 0,8 Promille war das Ergebnis eines Alkoholtests nach einem Unfall auf der Bundesstraße 292 am frühen Mittwochmorgen bei Aglasterhausen. Ein 62-Jähriger war gegen 3.30 Uhr von Obrigheim kommend in Richtung Aglasterhausen unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst einen Leitpfosten beschädigte. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann noch circa 50 Meter im Grünstreifen, bis er schließlich in einem Wildzaun zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Renault-Fahrers feststellen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 0,8 Promille zeigte, musste der Mann die Polizisten ins Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Neckarzimmern: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs und Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Neckarzimmern. Eine 78-Jährige befuhr gegen 15.15 Uhr die Luttenbachtalstraße in Richtung der Bundesstraße 27, als sie, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, mit ihrem Skoda nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Audi einer 50-Jährigen kollidierte. Nach dem Zusammenstoß setzte die Skoda-Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer folgte dem Skoda und brachte die Seniorin durch das Betätigen der Lichthupe in der Nähe eines Baumarktes in Neckarelz zum Anhalten. Die hinzugerufenen Polizisten konnten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft der Dame wahrnehmen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt werden sollte. Da die 78-Jährige nicht im Stande war den Test durchzuführen, musste sie die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der Seniorin wurde einbehalten.

Haßmersheim: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmorgen einen Unfall zwischen Siegelsbach und Haßmersheim-Neckarmühlbach und flüchtete anschließend. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem VW die Kreisstraße 3947 von Siegelsbach kommend in Richtung Neckarmühlbach, als ihm auf seinem Fahrstreifen ein unbekannter PKW entgegenkam, welcher gerade einen weiteren bisher unbekannten PKW überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 54-Jährige sein Fahrzeug ab und wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Hierbei touchierte er mit seinem VW zwei Leitplankenelemente. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Mosbach sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Insbesondere wird der Fahrzeugführer des PKWs gesucht, der zum Unfallzeitpunkt durch den Unbekannten überholt wurde. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

