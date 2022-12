Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Brand im Motorraum (24.12.22)

Sulz-Glatt (ots)

Offenbar ein Defekt am Motor einer Mercedes-Limousine war am Samstag Ursache für einen Brand, zu dem die Feuerwehr ausrücken musste. Die E-Klasse stand auf dem Gelände eines Landwirtschaftlichen Anwesens im "Oberhof", als am Morgen kurz vor 9 Uhr der Brand entdeckt wurde. Die Wehr rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus. Die Höhe des Schadens an dem zehn Jahre alten Auto ist nicht bekannt. Ein Abschleppunternehmen nahm das Auto nach dem Ablöschen des Brandes mit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell