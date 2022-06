Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 01.06.2022:

Peine (ots)

Verletzter Unbeteiligter bei Verkehrsunfall

Am 31.05. gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der Peiner Straße in Klein Lafferde ein Verkehrsunfall, bei dem ein eigentlich unbeteiligter 27-jähriger verletzt worden ist. Ein 57-jähriger Kia-Fahrer wollte eine Baustelle umfahren und übersah dabei den entgegenkommenden BMW eines 40-jährigen Mannes. Auf Höhe der Baustelle stießen die Fahrzeuge zusammen und der Kia schleuderte in die Baustelle. Der dort arbeitende 27-jährige wurde vom Wagen erfasst und verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell