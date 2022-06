Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 01.06.2022:

Bild-Infos

Download

Peine (ots)

Tierischer Einsatz in Edemissen

Am 31.05. gegen 16:00 Uhr meldete ein 65-jähriger Mann aus Edemissen, dass sich einige elternlose Entenküken in seinem Garten eingefunden hätten. Trotz intensiver Suche, gemeinsam mit Beamten der Polizeistation Edemissen, konnte kein Muttertier gefunden werden. Darum wurden die fünf Küken kurzfristig in polizeiliches Gewahrsam genommen und zur Versorgung und Aufzucht ins NABU Artenschutzzentrum in Leiferde gebracht.

