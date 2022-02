Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220218.3 Pahlen: Motorradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Pahlen (ots)

Am Donnerstag um 17.30 Uhr fuhr eine 40jährige Motorradfahrerin aus Pahlen auf der Straße Lütjenkamp in nördliche Richtung. Während der Fahrt rutschte plötzlich das Hinterrad seitlich weg und es kam zum Sturz auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich die Fahrerin schwer, sie wurde in das WKK Heide gebracht. Lebensgefahr bestand laut Aussage des zuständigen Notarztes nicht. Wie es zum Wegrutschen des Hinterreifens gekommen war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

